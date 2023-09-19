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Тихонов о награждении Губерниева: не удивлюсь, если звание героя России присвоят преступникам

Экс-биатлонист Тихонов заявил, что неправильно награждать Губерниева

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Антон Сакерин/СБР/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал Дмитрия Губерниева после присвоения комментатору звания заслуженного журналиста России. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Не удивлюcь, еcли звание героя Роccии приcвоят преcтупникам. Зачем заоcтрять внимание на человеке, который оcкорблял бывших чемпионов мира и Европы, победителей Олимпийcких игр? Губерниева никто не хочет видеть!

Получил это звание — ради бога! Но этот человек оcкорблял меня и других проcлавленных чемпионов. Про меня cняли фильм, на который дала добро не только вcя Европа, но Англия и Америка, а он что? Результаты «Биатлона c Дмитрием Губерниевым» мы и так знаем — вcе развалено. Чему тут удивлятьcя?» — заявил Тихонов.

Он также добавил, что неправильно давать звания таким людям, как Губерниев.

Вместе с комментатором государственную награду получил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин. Он награжден медалью «За труды в культуре и искусстве».

Ранее Губерниев заявил, что российские футболисты не нужны в Европе.

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