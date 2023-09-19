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Гербольдт объяснила, что самое сложное в фигурном катании

Гербольдт заявила, что выбирать музыку в фигурном катании очень сложно

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Российская фигуристка, чемпионка страны среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт рассказала о своем продолжительном выборе музыки для выхода на лед. Ее слова передает Legalbet.

«Отдельная история для фигуристов — это подбирать музыку для выступления. Всегда хочется найти что-то особенное, что будет подходить на льду. Например, что я слушала и слушаю в машине, может не подойти под номер.

Мой рекорд — я четыре месяца подбирала музыку под выступление. В итоге ставили на льду, делали программу и понимали, что не то, и продолжали искать», — сказала Гербольдт.

21-летний Петр Гуменник на контрольных прокатах исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein, под которую ему запретили выходить на лед. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Ранее министр спорта дал совет Гуменнику по выбору музыки.

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