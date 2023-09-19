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Василевский назвал россиянина, которого считает будущим ММА

Василевский считает бойца Копылова будущим ММА

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Известный боец ММА Вячеслав Василевский заявил, что боец Роман Копылов способен стать одним из самых заметных спортсменов в индустрии. Об этом он рассказал Legalbet.

«Шикарно идет, всех побеждает, такой скромный русский парень. Я считаю, что это и есть будущее ММА. Те люди, кто особо не говорит, не очень любит это делать, может, даже и не очень умеет. Наверное, это даже плюс. Он показывает искреннюю русскую душу. Русскую не в плане национальности, а то, что она наша – отечественная. То, что всегда ценилось, добро с кулаками. И показывает: можно выигрывать и без всякой грязи», — сказал Василевский.

17 сентября Копылов во втором раунде нокаутировал Джоша Фремда на турнире UFC. Теперь на счету россиянина 14 поединков в смешанных единоборствах. Он одержал 12 побед и потерпел два поражения. Боец выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Копылов является бывшим чемпионом российского ММА-промоушена AMC Fihgt Nights в среднем весе.

До этого боя россиянин провел в UFC пять поединков: в 2019 и 2021 годах потерпел поражения, а в 2022-м и 2023-м одержал победы. 30 июля Копылов отправил в нокаут бразильца Клаудио Рибейро на турнире UFC 291.

Ранее экс-чемпионку UFC Шевченко освистали после слов о нечестном судействе в титульном бою.

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