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Журова: никто не гарантирует, что Россия вообще поедет на Олимпиаду

Депутат Журова допустила, что на ОИ поедет меньше 180 атлетов из России

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова министра спорта РФ Олега Матыцина о том, что на Олимпиаду-2024 в Париже может поехать до 180 российских атлетов. В комментарии «Газете.Ru» она заметила, что нет никаких гарантий, что Россия вообще будет представлена на Играх.

«Поехать могут теннисисты, фехтовальщики, гимнасты, борцы, пловцы — в очень усеченном варианте. Не так много видов спорта, которые действительно могут попасть на Олимпиаду. Не знаю, будет ли 180 атлетов, или меньше – конечно, мы будем ориентироваться по ситуации. Если будут вводиться дополнительные требования, что-то подписывать, мы никуда не поедем. Поэтому пока мы рассматриваем возможность, проходим квалификационные соревнования, но никто не скажет на 100%, что мы будем на этой Олимпиаде», — считает Журова.

Матыцин заявил, что российские спортсмены, выступающие в командных соревнованиях, пропустят Олимпиаду. Вместе с тем, по его словам, статистический анализ и оценка возможности россиян в квалификационных соревнованиях позволяют прогнозировать вероятное участие в Играх 180 атлетов из России. Министр добавил, что это максимальная цифра, а ситуация меняется с каждым днем не в лучшую сторону.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

14 августа премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что 35 стран готовы объединиться и бойкотировать Олимпиаду в случае допуска на турнир спортсменов из России и Белоруссии.

Ранее российский борец отобрался на Олимпийские игры в Париже.

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