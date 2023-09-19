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Глава ОКР словами «шизофрения продолжается» описал поступок украинца Михайлова

Поздняков сравнил отказ украинского борца от фото с россиянином с шизофренией

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РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сравнил инцидент на чемпионате мира по борьбе между украинским и российским спортсменами с произошедшей ситуацией на Олимпийских играх в Токио между украинкой Ярославой Магучих и россиянкой Марией Ласицкене. Его слова передает «Матч ТВ».

«Такой случай был на ОИ в Токио, когда украинская спортсменка была вынуждена осудить свое фото с россиянкой. С тех пор шизофрения продолжается», — сказал Поздняков.

18 сентября во время церемонии награждения медалистов в весовой категории до 79 кг по вольной борьбе на чемпионате мира в Белграде (Сербия) украинец Василий Михайлов, занявший третье место, отказался фотографироваться на пьедестале рядом с россиянином Ахмедом Усмановым, ставшим первым, и грузином Владимиром Гамкрелидзе, завоевавшим серебро.

Чемпионат мира в Белграде завершится 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Они завоевали уже три медали: два золота (Заурбек Сидаков и Ахмед Усманов) и одно серебро (Абасгаджи Магомедов).

Ранее украинский боксер Ломаченко подвергся критике за фото с Махачевым.

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