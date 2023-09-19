Фанаты Роналду сорвали тренировку «Аль-Насра»

Иранские фанаты Криштиану Роналду сорвали тренировку саудовского «Аль-Насра», за который выступает португалец, передает TasnimSport.

Сотни болельщиков пришли посмотреть на тренировку команды Роналду. Из-за неконтролируемого скопления людей «Аль-Насру» пришлось отменить занятие.

«Аль-Наср» сыграет 19 сентября в Тегеране с «Персеполисом». Встреча пройдет в рамках группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

Агентство Франс Пресс сообщает, что Роналду с одноклубниками в Тегеране находятся под охраной «элитного подразделения», в которое входят сотрудники правоохранительных органов, специализирующихся на президентских поездках. Отмечается, что сотрудникам подразделения поставлена задача предотвратить любые контакты между фанатами и футболистами «Аль-Насра».

Португалец перешел в «Аль-Наср» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее Роналду едва не отправил в нокаут оператора.