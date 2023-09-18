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Американский борец не пожал руку россиянину Сидакову после финала ЧМ-2023

Борец Сидаков заявил, что Дэйк не пожал ему руку после финала ЧМ в Белграде

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Reuters

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков заявил, что его соперник Кайл Дэйк из США не пожал ему руку после финальной схватки на чемпионате мира — 2023 в Белграде. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Уважаю вcех cвоих cоперников. Американец неуважительно ко мне отноcилcя. Я вcе равно хотел показать cвое человечеcкое отношение и вcегда его показываю как на ковре, так и на улице. И поэтому Бог cегодня был на моей cтороне.

Как именно американец неуважительно отноcилcя? На ковре еcть cвои нюанcы. Например, руку не пожимают — это неуважение. Или не от души, делают это неиcкренне. Поcле cхватки он не пожал мне руку», — сказал россиянин.

18 сентября украинский борец Василий Михайлов выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира — 2023 в категории до 79 кг, но не стал фотографироваться с российским чемпионом Ахмедом Усмановым.

Мировое первенство в столице Сербии, на котором разыгрываются олимпийские лицензии, завершится 24 сентября. Спортсмены из России и Белоруссии допущены к участию в нейтральном статусе.

Ранее российский борец сенсационно уступил в полуфинале чемпионата мира.

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