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Медийный футболист Кутузов предсказал исход матча «2Drots» с «Химками» в Кубке России

Медиафутболист Кутузов: у «2Drots» будут шансы выиграть по пенальти

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Лучший медиафутболист 2022 года, нападающий ФК «10» Сергей Кутузов в комментарии для «Газеты.Ru» рассказал о том, что футболисты «2Drots» находятся под серьезными нагрузками в преддверии матча четвертого раунда Кубка России в Пути регионов против подмосковных «Химок».

«Химки» готовы к длительному большому сезону. У «2Drots» сезоны короткие, сил не хватает. Сейчас идет большая нагрузка на ребят. Знаю это, потому что с ними общаюсь. От игры жду в первую очередь результата от «2Drots». Пусть качество игры, зрелищность уйдут на второй план. В основное время, думаю, будет очень тяжело победить, поэтому где-то, возможно, отстоять ничью, а по пенальти шансы уже будут 50 на 50», — подчеркнул Кутузов.

«2Drots» стал первым медийным клубом, сумевшим пройти три стадии в Кубке России, теперь подопечные Дмитрия Кузнецова встретятся с командой Первой лиги. Домашняя встреча с «Химками» состоится 28 сентября. «2Drots» в матче третьего раунда со счетом 2:0 обыграли «Динамо» из Кирова. Встреча прошла в сухом доке в Мурманске.

Ранее бывший президент «Спартака» заявил, что Абаскаль «просто плывет».

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