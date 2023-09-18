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Украинский борец отказался фотографироваться с российским чемпионом на ЧМ-2023

Борец Михайлов не стал фотографироваться с Усмановым на награждении ЧМ в Белграде

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Украинский борец Василий Михайлов выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира — 2023 в категории до 79 кг, но не стал фотографироваться с российским чемпионом Ахмедом Усмановым.

Cеребряный призер Владимир Гамкрелидзе из Грузии и второй бронзовый призер Мохаммад Ноходи из Ирана поднялиcь на подиум к роccиянину для cовмеcтного фото, украинец этого делать не cтал.

Медаль Усманова стала для сборной России первой золотой на турнире в Белграде.

18 сентября «Матч ТВ» сообщил, что руководство Объединенного мира борьбы (UWW) рекомендовало спортсменам из России и Украины не пожимать друг другу руки на чемпионате мира.

В апреле 2023 года исполком Объединенного мира борьбы допустил российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Мировое первенство в столице Сербии, на котором разыгрываются олимпийские лицензии, завершится 24 сентября.

Ранее российский борец сенсационно уступил в полуфинале чемпионата мира.

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