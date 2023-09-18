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Финалист Кубка Дэвиса: останься Рыбакина в России, она бы не выиграла Уимблдон

Экс-теннисист Чесноков заявил, что процесс переезда россиян в другие страны идет

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Hannah Mckay/Reuters

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков не исключил возможность перехода новых теннисистов из России в Казахстан. Своим мнением он поделился с Legalbet.kz.

По мнению экс-теннисиста, процесс переезда российских игроков в другие страны, в том числе Казахстан, уже идет. Он также порадовался за казахстанский теннис, отметив, что в этой стране есть интерес к этому виду спорта.

«Когда в стране появляется чемпион турнира Большого шлема — это всегда дает определенный толчок к развитию. Так было и с Рыбакиной. Останься она в России, она бы не выиграла Уимблдон.

Бублик — отличный теннисист, который входит в топ-30 в мире, но в России, при Медведеве и Рублеве он бы не был игроком первого порядка, а в Казахстане он звезда. Не исключаю, что и в будущем мы увидим молодых теннисистов с российскими фамилиями, которые будут успешно представлять Казахстан», — сказал Чесноков.

В финале Уимблдона-2022 представительница Казахстана Елена Рыбакина обыграла туниску Онс Жабер. 24-летняя спортсменка родилась в Москве и до 2018 года представляла Россию.

Ранее сразу три российских теннисистки потеряли свои позиции в рейтинге WTA.

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