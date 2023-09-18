Звезда «Краснодара»: мечтал играть за сборную России, но меня там никто не ждал

Футболист «Краснодара» Эдуард Сперцян в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна объяснил решение выступать за национальную команду Армении вместо России.

«В детстве была мечта играть за сборную России. Это нормально, я вырос там, благодарен и клубу за то, что они меня воспитали. Все, что у меня есть, это благодаря им. Но потом так все менялось. Меня там [в сборной России] никто не ждал», — заявил футболист. Он добавил, что рад представлять свою историческую родину.

Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду «Краснодара».

23-летний полузащитник имеет российское и армянское гражданство. С 2021 года он выступает за сборную Армении.

Контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги хавбек провел 28 матчей, отметившись 10 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Его команда стала шестой в чемпионате, набрав 48 очков. Также «быки» дошли до финала Кубка России, в котором уступили московскому ЦСКА.

Ранее Сперцян расстроился из-за того, что не уехал в Европу.