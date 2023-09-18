Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лучший медиафутболист России считает, что «2Drots» может обыграть «Химки» в Кубке России

Медиафутболист Кутуз: у «2Drots» есть шансы пройти «Химки»

close
100%
twodrots.team/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лучший медиафутболист 2022 года Сергей Кутузов, ныне выступающий за ФК «10», прокомментировал для «Газеты.Ru» жеребьевку очередной стадии Кубка России, где его бывшая команда «2Drots» попала на подмосковные «Химки». Нападающий считает, что у «самураев» есть шансы пройти команду Первой лиги.

«Из всех команд, которые могли быть, лично для меня «Химки» – середняк. Это не фаворит Первой лиги, который способен решать задачи, но и не аутсайдер. Это середнячок, хорошая, плотная команда с качественным составом. Поэтому считаю, что шансы пройти у «дротов» есть, но фаворитом в этом матче будут «Химки», так как это профессиональный клуб с профессиональной подготовкой», — считает Кутузов.

«2Drots» стал первой командой из медиафутбола, сумевшей пройти три стадии Кубка России в Пути регионов и теперь сыграет с командой Первой лиги. Чтобы выйти на клуб из Российской премьер-лиги, «дротам» нужно пройти еще две стадии. В прошлом сезоне «2Drots» также выступал в Кубке России, но тогда вылетел от ивановского «Текстильщика» после серии пенальти на второй стадии турнира.

Ранее экс-тренер сборной России предложил создать совет, перед которым отчитывался бы Карпин.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях