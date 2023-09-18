Лучший медиафутболист России считает, что «2Drots» может обыграть «Химки» в Кубке России

Лучший медиафутболист 2022 года Сергей Кутузов, ныне выступающий за ФК «10», прокомментировал для «Газеты.Ru» жеребьевку очередной стадии Кубка России, где его бывшая команда «2Drots» попала на подмосковные «Химки». Нападающий считает, что у «самураев» есть шансы пройти команду Первой лиги.

«Из всех команд, которые могли быть, лично для меня «Химки» – середняк. Это не фаворит Первой лиги, который способен решать задачи, но и не аутсайдер. Это середнячок, хорошая, плотная команда с качественным составом. Поэтому считаю, что шансы пройти у «дротов» есть, но фаворитом в этом матче будут «Химки», так как это профессиональный клуб с профессиональной подготовкой», — считает Кутузов.

«2Drots» стал первой командой из медиафутбола, сумевшей пройти три стадии Кубка России в Пути регионов и теперь сыграет с командой Первой лиги. Чтобы выйти на клуб из Российской премьер-лиги, «дротам» нужно пройти еще две стадии. В прошлом сезоне «2Drots» также выступал в Кубке России, но тогда вылетел от ивановского «Текстильщика» после серии пенальти на второй стадии турнира.

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