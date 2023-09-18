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Свищев о Гуменнике: спортсмены вправе решать, под какую музыку выступать

Депутат Свищев заявил о праве фигуриста Гуменника подбирать музыку к программам

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РИА Новости

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что запрета фигуристу Петру Гуменнику представлять короткую программу под песню группы Rammstein на контрольных прокатах не было — лишь рекомендация. В комментарии «Газете.Ru» депутат подчеркнул, что спортсмен имеет право сам выбирать, под какую музыку выступать.

«Никто ничего не запрещал. Просто спортсмену настоятельно порекомендовали сменить музыку. Известная российская тренер с мировым именем — я не буду называть фамилию, это на уровне слухов — высказалась, что не стоит исполнять программу под эту композицию. Но запрета не было. Мне кажется, у нас достаточно патриотически настроенные спортсмены, которые понимают, какую музыку стоит брать, а какую — нет. Но спортсмены вправе принимать решения, они взрослые и самодостаточные ребята. Их тренеры и хореографы — это целая команда, которая выстраивает программу, создает номера. Все прекрасно понимают, что на сегодняшний день актуально и своевременно», — констатировал Свищев.

16 и 17 сентября в Москве проходили контрольные прокаты сборной России. 21-летний фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Ранее фигурист Энберт призвал Федерацию фигурного катания официально высказаться по скандалу с Гуменником.

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