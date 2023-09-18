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Энберт: странно, что ФФККР до сих пор не прокомментировала ситуацию с Гуменником

Фигурист Энберт призвал федерацию высказаться по скандалу вокруг Гуменника

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Александр Вильф/РИА Новости

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию в командных соревнованиях Александр Энберт выразил недоумение в связи с тем, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не выступила с официальной позицией по скандалу вокруг серебряного призера чемпионата России — 2023 Петра Гуменника. Энберт заявил «Газете.Ru», что позицию ФФККР важно услышать.

«Мне странно, что мы до сих пор не дождались официальных комментариев от федерации. Интересно, почему спортсмену не разрешили выступать под эту музыку. Если есть какая-то причина, пусть ее назовут. Никто не прокомментировал, а очень бы хотелось увидеть пресс-релиз. Это огромный труд со стороны спортсмена, и важно, чтобы в будущем фигуристы могли знать, какие существуют критерии с точки зрения музыки — чтобы таких ситуаций не повторялось. Позицию федерации хочется услышать хотя бы из этих соображений», — пояснил Энберт.

16 и 17 сентября в Москве прошли контрольные прокаты сборной России. 21-летний фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню группы Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Ранее депутат Свищев напомнил о любви лидера Rammstein к России.

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