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Украинка и россиянка не пожали руки на чемпионате мира по борьбе

Украинка Ткач и россиянка Сидельникова не пожали руки на ЧМ по борьбе

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Depositphotos

Украинка Юлия Ткач и россиянка Анастасия Сидельникова не пожали друг другу руки на чемпионате мира по борьбе, передает RT.

Ткач победила Сидельникову в 1/8 финала со счетом 5:4. Спортсменки не пожали руки перед поединком, а также сразу после него.

Чемпионат мира по борьбе походит в Белграде с 16 по 24 сентября.

27 июля разгорелся скандал на чемпионате мира по фехтованию. Украинка победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Спортсменка была дисквалифицирована на личный турнир.

Позже она была возвращена для участия в командном турнире. Сборная Украины в матче за бронзовые медали уступила Южной Корее.

По словам министра спорта и молодежи Украины Вадима Гутцайта, Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит Харлан дополнительную олимпийскую лицензию для участия в Играх 2024 года, если она сама не сможет пробиться туда.

Ранее Харлан вспомнила о скандале со Смирновой на чемпионате мира по фехтованию.

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