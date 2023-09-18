Легенда «Спартака»: буду благодарен, если поможете с работой

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Пятницкий рассказал, что сейчас находится без работы, передает «Чемпионат».

«Могу сказать, что мои планы сложные. Я пока безработный, но и ничего не предвидится. Где-то что-то намечается, но все проваливается. Если поможете, то буду благодарен», — сказал Пятницкий.

Пятницкий выступал за «Спартак» с 1992 по 1997 год. В составе красно-белых он стал пятикратным чемпионом России и обладателем Кубка России. Также он выступал за московский ЦСКА, ташкентский Пахтакор, саратовский «Сокол», подмосковную Шатуру и столичный «Алмаз».

За сборную России Пятницкий провел десять матчей, забив два мяча. Также он сыграл в двух матчах за Узбекистан.

Последним местом работы Пятницкого был тульский «Арсенал-2», где он работал главным тренером. Тренерскую карьеру Пятницкий начал в 2001 году в «Алмазе».

Ранее в «Спартаке» рассказали, ищет ли клуб замену Гильермо Абаскалю.