Тарасова вступилась за Гуменника, которому запретили выступать под Rammstein

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала фигуриста Петра Гуменника, которому запретили выступать под музыку немецкой группы Rammstein, передает ТАСС.

«Это музыка, это в первую очередь музыка. Нашу культуру во всем мире запрещают, еще и мы у себя в стране запрещать культуру начнем? Пусть федерация примет решение. Пусть меня позовут», — сказала Тарасова.

Также Тарасова отметила, что ей понравилась программа Гуменника.

16 и 17 сентября в Москве проходили контрольные прокаты сборной России. 21-летний фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник — победитель финала Гран‑при России (2023), серебряный призер чемпионата России (2023).

Ранее российская фигуристка проткнула ногу коньком на тренировке.