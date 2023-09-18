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Тарасова вступилась за Гуменника, которому запретили выступать под Rammstein

Тренер Тарасова о запрете Гуменнику выступать под Rammstein: это просто музыка

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поддержала фигуриста Петра Гуменника, которому запретили выступать под музыку немецкой группы Rammstein, передает ТАСС.

«Это музыка, это в первую очередь музыка. Нашу культуру во всем мире запрещают, еще и мы у себя в стране запрещать культуру начнем? Пусть федерация примет решение. Пусть меня позовут», — сказала Тарасова.

Также Тарасова отметила, что ей понравилась программа Гуменника.

16 и 17 сентября в Москве проходили контрольные прокаты сборной России. 21-летний фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник — победитель финала Гран‑при России (2023), серебряный призер чемпионата России (2023).

Ранее российская фигуристка проткнула ногу коньком на тренировке.

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