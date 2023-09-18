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Агент Головина рассказал, будет ли игрок постоянным капитаном «Монако»

Агент игрока «Монако» Головина Клюев: партнеры решили дать ему капитанскую повязку

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Официальная страница «Монако» ВКонтакте

Футбольный агент Александр Клюев прокомментировал первый матч Александра Головина в качестве капитана «Монако», передает Sport24.

«Что касается капитанской повязки Головина, то это решение его партнеров по команде. Будет ли он постоянным капитаном? Это будут решать его партнеры и тренерский штаб «Монако», — сказал Клюев.

17 сентября «Монако» сыграл вничью с «Лорьяном» со счетом 2:2. Монегаски упустили победу на последней добавленной минуте. Головин стал автором первого забитого мяча «Монако» в этом матче. Головин получил капитанскую повязку в середине второго тайма после ухода на замену Виссама Бен-Йеддера.

Всего в текущем сезоне российский полузащитник провел в чемпионате Франции пять матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Монако» после пяти туров единолично возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

Ранее в «Монако» объяснили, почему Головин получил капитанскую повязку.

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Футбол. Чемпионат Франции
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