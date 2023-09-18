Украинка Харлан вспомнила о скандале с россиянкой Смирновой на ЧМ по фехтованию

Украинская саблистка Ольга Харлан вспомнила о скандале на чемпионате мира по фехтованию с россиянкой Анной Смирновой, отметив, что готовилась к тому, что наступит момент рукопожатия, передает The Guardian.

«Я узнала о том, что буду сражаться с россиянкой, за три дня до турнира. Не могла поверить в то, что это происходит. Я знала, что момент рукопожатия настанет. Конечно, я подготовилась. Но не могла подготовиться к ее реакции», — сказала Харлан.

27 июля украинка победила россиянку Анну Смирнову со счетом 15:7 в рамках 1/32 финала чемпионата мира в Милане. После победы Харлан отказалась от обязательного рукопожатия и покинула дорожку. Спортсменка была дисквалифицирована на личный турнир.

Позже она была возвращена для участия в командном турнире. Сборная Украины в матче за бронзовые медали уступила Южной Корее.

По словам министра спорта и молодежи Украины Вадима Гутцайта Международный олимпийский комитет (МОК) предоставит Харлан дополнительную олимпийскую лицензию для участия в Играх 2024 года, если она сама не сможет пробиться туда.

Ранее Харлан рассказала о своем состоянии после скандала со Смирновой на чемпионате мира.