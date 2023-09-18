Сразу три российских теннисистки потеряли свои позиции в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальном сайте обновила рейтинг в одиночном разряде. Лучшей из россиянок по-прежнему является Дарья Касаткина, которая опустилась с 12-го на 13-е место. Также ухудшились позиции Вероники Кудерметовой (19-я) и Екатерины Александровой (20-я). Они потеряли по одной строчке в рейтинге. В 30 лучших также входит россиянка Анастасия Потапова (26-я).

Лидирует в рейтинге WTA представительница Белоруссии Арина Соболенко. Следом за ней расположилась теннисистка из Польши Ига Свентек. Тройку лучших замыкает американка Кори Гауфф.

На Открытом чемпионате США (US Open), который завершился в начале сентября, победительницей стала Гауфф, обыгравшая в финале Соболенко. В мужском турнире победу праздновал серб Новак Джокович, который в главном матче переиграл россиянина Даниила Медведева.

Российские теннисисты принимают участие в турнирах в качестве нейтральных спортсменов. В 2022 году они пропустили Уимблдон, а годом позднее были возвращены на него.

Ранее теннисистка Петрова призвала привлекать завершивших карьеру спортсменов к тренерской деятельности.