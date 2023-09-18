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Экс-голкипер Ховард заявил о предвзятости к американцам в Европе

Экс-голкипер Ховард считает, что американским футболистам сложнее в Европе

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РИА Новости

Тим Ховард, бывший голкипер сборной США, выступавший за «МЮ» и «Эвертон», считает, что Кристиану Пулишичу было бы легче заиграть в «Челси», если бы он не был американцем. Об этом он заявил в подкасте Offside with Taylor Twellman.

«Как бы ни хотелось сказать, что положение американских игроков изменилось, это не так. Думаю, Кристиан Пулишич проделал блестящую работу. В «Челси», будь он нидерландцем, итальянцем или кем-то еще, он все еще был бы в команде, не был бы первым, кого убирают с поля, не стал бы игроком ротации.

Он очень хорош, что сейчас и доказывает в «Милане», что для американца непросто. Нужно делать это каждый день», — сказал Ховард.

Пулишич выступал за «Челси» с 2019 по 2023 год. Этим летом он перебрался в «Милан».

Дед Пулишича по отцовской линии был хорватом, поэтому после переезда в Германию, где он играл за «Боруссию», Кристиан подал заявление на получение хорватского гражданства.

За сборную США вингер провел более 50 официальных матчей, отметившись 22 забитыми мячами.

Ранее в Великобритании раскритиковали украинского футболиста «Челси» Мудрика.

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