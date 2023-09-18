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Туктамышева призналась, что не удивлена запрету Гуменнику выступать под Rammstein

Туктамышева поддержала Гуменника после запрета выступать под Rammstein

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Александр Вильф/РИА Новости

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева считает запрет Петру Гуменнику выступать под песню немецкой группы Rammstein ударом по эмоциональному состоянию. Об этом она заявила «Спорт-Экспрессу».

«Конечно, это обидно, когда спортсмен четыре месяца готовил программу. Это такой удар по эмоциональному состоянию. Тем более, Петя кайфовал, он обожает Rammstein всем сердцем. Обидно. Я не удивлена, что такой прецедент случился», — сказала Туктамышева.

16 и 17 сентября в Москве прошли контрольные прокаты сборной России. 21-летний Гуменник исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник заявил, что не знает, от кого последовал запрет на использование музыки Rammstein. Фигурист является серебряным призером прошлого чемпионата России.

Ранее Сихарулидзе высказался о запрете Гуменнику выступать под Rammstein.

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