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Игроку «Локомотива» запретили общаться с прессой после матча

Игрок «Локомотива» Магкеев сообщил о запрете общения со СМИ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал, что игрокам «железнодорожников» запрещено общаться с представителями СМИ рядом со стадионом своей команды. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Нам нельзя общаться», — сказал Магкеев.

17 сентября «Локомотив» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступил в Москве «Оренбургу» со счетом 0:2. Команда Михаила Галактионова идет на восьмом месте в турнирной таблице.

Напомним, что ранее в скандал с журналистом попал нападающий «Локомотива» Артем Дзюба. После матча москвичей против «Крыльев Советов» 12 августа сотрудник СМИ попытался задать вопрос форварду, на что получил резкий ответ с угрозами. До этого Дзюба уже заявлял, что ему неинтересно общаться с прессой, и попросил придумать вопросы, которые заслужат его внимания. За него заступился экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий, назвав журналиста дебилом, за что получил штраф в размере 100 тысяч рублей и отстранение от футбольной деятельности на один год условно.

Ранее Артем Дзюба не стал отвечать на вопрос, почему он порвал на себе футболку.

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