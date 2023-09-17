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Тренер Гуменника: хочу, чтобы Петя катал программу под Rammstein

Тренер фигуриста Гуменника Дайнеко: хочу, чтобы Петя катался под Rammstein

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Денис Гладков/«Газета.Ru»

Вероника Дайнеко, тренер фигуриста Петра Гуменника, заявила, что хочет, чтобы ее подопечный выступал под Rammstein, несмотря на запрет, передает Sport24.

«Я хочу, чтобы Петя катал программу под Rammstein. Но я не знаю, что будет дальше, как повернется ситуация», — сказала Дайнеко.

16 и 17 сентября в Москве проходят контрольные прокаты сборной России. 21-летний фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник — победитель финала Гран‑при России (2023), серебряный призер чемпионата России (2023).

Гуменник заявил, что не знает, от кого последовал запрет на использование музыки Rammstein.

Ранее фигурист Матвей Ветлугин назвал бредом запрет выступать под Rammstein.

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