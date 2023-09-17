Петербургский СКА потерпел пятое поражение подряд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), проиграв новосибирской «Сибири».

Встреча завершилась со счетом 1:2. На четвертой минуте первого периода форвард гостей Тейлор Бек открыл счет. На последней минуте старотового периода Бек оформил дубль. За пять минут до второго перерыва нападающий СКА Валентин Зыков забил единственную шайбу клуба с берегов Невы в матче.

СКА располагается на десятом месте турнирной таблицы Западной конференции, имея в активе четыре очка. «Сибирь» располагается на седьмом месте на Востоке, набрав семь очков.

15 сентября петербуржцы уступили московскому «Динамо» со счетом 1:3. После того матча тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что не будет уходить из клуба.

»«Всегда будут люди, которые будут расшатывать нашу команду, но у них это не получится. У нас сильная команда. Мы пройдем этот этап, встретимся с болельщиками и будем работать вместе. Наш оркестр будет играть в унисон», — сказал Ротенберг.

Ранее Ротенберг тремя словами отреагировал на рекордную серию поражений СКА.