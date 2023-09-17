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Тренер «Монако»: Головин забил фантастический мяч

Тренер «Монако» Хюттер о ничьей с «Лорьяном»: Головин забил фантастический мяч

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Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер подвел итоги матча Лиги 1 против «Лорьяна», выделив мяч, который забил Александр Головин, передает пресс-служба клуба.

«Сегодня был не лучший наш матч. Но мы смогли отыграться после первого пропущенного гола. Мы заслужили сравнять счет благодаря фантастическому голу Александра Головина», — сказал Хюттер.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «Монако» точными ударами отметились россиянин Александр Головин и Фоларин Балогун, которому ассистировал Головин. За «Лорьян» точными ударами отметились Айегун Тосин и Ромен Февр, который отличился за минуту до финального свистка.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает первое место, набрав 11 очков. «Лорьян» располагается на 11-й строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем туре «Монако» сыграет с «Ниццей». Встреча пройдет 22 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. «Лорьян» померится силами с «Нантом». Игра состоится 23 сентября. Команды выйдут на поле в 18.00 по московскому времени.

Ранее Валерий Карпин назвал футболиста, который выше классом, чем Головин.

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