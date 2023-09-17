Губерниев назвал бредом запрет Гуменнику выступать под Rammstein

Журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на запрет фигуристу Петру Гуменнику выступать с программой под песню Sonne немецкой метал-группы Rammstein в сезоне-2023/24, передает «Матч ТВ».

«Запрещать англоязычные или немецкие группы – несусветный бред. Многие исполнители неоднозначно относятся к нашей стране. Но почему это должно переноситься на творчество?» — сказал Губерниев.

Также Губерниев напомнил, что британский певец Элтон Джон живет с мужчиной, но это не является поводом запрещать его песни.

16 и 17 сентября в Москве проходят контрольные прокаты сборной России. 21-летний фигурист исполнил прошлогоднюю короткую программу, несмотря на то, что готовил к сезону новую программу под песню Rammstein. Тренер фигуриста Вероника Дайнеко отметила, что информация о нежелательном выступлении под эту группу появилась за несколько дней до контрольных прокатов, поэтому поставить новую короткую программу они не успели.

Гуменник — победитель финала Гран‑при России (2023), серебряный призер чемпионата России (2023).

Ранее Дайнеко объяснила отказ фигуриста от выступления под Rammstein.