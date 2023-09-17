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Роналду едва не отправил в нокаут оператора

Роналду попал мячом в голову оператору ударом со штрафного

Футболист саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду едва не нокаутировал оператора своим ударом со штрафного во время матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль‑Раеда», передает Goal.

На 64-й минуте поединка португалец ударил по воротам, но не попал в створ. Мяч попал в голову оператору, который снимал матч. Мужчина смог устоять на ногах, но несколько раз пошатнулся.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Аль-Насра». В составе победителей голами отметились Садио Мане (45+1), Андерсон Таллиска (49) и Криштиану Роналду (78). В дополнительное к первому тайму время игрок хозяев Бандер Ваеши получил прямую красную карточку.

«Аль‑Наср» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, «Аль‑Раед» с четырьмя баллами идет на 15‑й строчке.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» в матче саудовской лиги.

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