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«Сочи» уволил главного тренера

Legalbet: «Сочи» уволил Хохлова с поста главного тренера

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РПЛ

Специалист Дмитрий Хохлов уволен с поста главного тренера «Сочи». Об этом сообщает издание Legalbet.

Хохлов тренировал сочинский клуб всего несколько месяцев: он возглавил команду 10 апреля 2023 года. Под руководством специалиста «Сочи» провел 19 матчей во всех турнирах, 13 из которых клуб проиграл, пять выиграл, а один матч завершился вничью.

В восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» проиграл московскому «Спартаку». Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол — на счету защитника красно-белых Срджана Бабича (90+2 минута). «Сочи» расположился на 12-й строчке в таблице РПЛ, набрав семь баллов.

Хохлов, которому 47 лет, ранее тренировал волгоградский «Ротор», московское «Динамо» и «Кубань», воспитанником которой является. Также он тренировался в школе ЦСКА, за армейский клуб он выступал в футбольной карьере с 1992 по 1996 год. Также он играл за нидерландский ПСВ, испанский «Реал Сосьедад», российские «Динамо» и «Локомотив».

Ранее после поражения от «Спартака» Хохлов отказался отвечать на вопрос о своей отставке из «Сочи».

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