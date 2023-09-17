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Глава UFC Дана Уайт рассказал, кого будет поддерживать на президентских выборах в США

Глава UFC Дана Уайт заявил, что поддержит Трампа на президентских выборах в США

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John Locher/AP

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что Дональд Трамп может стать победителем на президентских выборах в США. Слова Уайта передает Fox News.

«Я уверен, что он может снова стать президентом США в 2024 году. Невероятные силы борются против него. Они пытаются сделать все возможное, чтобы у этого парня даже не было шанса быть избранным снова. Да, большинство страны хотят чтобы он снова пришел. Он должен стать следующим президентом США», — сказал Уайт.

Ранее Трамп заявил об участии в выборах президента ради спасения США. Дональд Трамп заявлял, что нынешняя администрация во главе с Джо Байденом превращает страну в банановую республику. По его словам, подобное происходит, когда уголовно преследуют политических оппонентов. Политик высказал мнение, что сейчас Соединенные Штаты переживают «темные времена». 24 августа Трамп сдался властям в тюрьме округа Фултон в штате Джорджия. Он прошел через формальную процедуру ареста по делу о выборах 2020 года.

Ранее Уайт назвал бойца, которому доверил бы драться за свою жизнь.

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