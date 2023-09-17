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Боец Копылов нокаутировал американца на турнире UFC Fight Night 227

Российский боец Копылов нокаутировал американца Фремда на турнире UFC

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Российский боец смешанных единоборств одержал победу над американцем Джошом Фремдом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC Fight Night 227). Поединок, который состоялся в Лас-Вегасе, закончился во втором раунде нокаутом. Бой прошел в предварительном карде.

Теперь на счету россиянина 14 поединков в смешанных единоборствах. Он одержал 12 побед и потерпел два поражения. Боец выступает на профессиональном уровне с 2016 года. Копылов является бывшим чемпионом российского ММА-промоушена AMC Fihgt Nights в среднем весе.

У Фремда 11 побед при пяти поражениях.

До этого боя россиянин провел в UFC пять поединков: в 2019-м и 2021-м годах потерпел поражения, а в 2022-м и 2023-м одержал победы. 30 июля Копылов отправил в нокаут бразильца Клаудио Рибейро на турнире UFC 291.

В главном поединке вечера сойдутся мексиканка Алекса Грассо и Валентина Шевченко.

Ранее глава UFC Дана Уайт назвал бойца, которому доверил бы драться за свою жизнь.

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