«Приятные деньги?»: бывший пресс-секретарь IIHF раскритиковал Маттссона за переход в СКА

Бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (IIHF) Шимон Шемберг в Twitter подверг критике шведского вратаря Юхана Маттссона за переход в петербургский СКА.

«Юхан Маттссон. Перешел в СКА. Ты гордишься? Приятные деньги?» — говорится в сообщении.

Маттссон перешел в СКА в прошедшее межсезонье. До этого вратарь выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за рижское «Динамо» и екатеринбургский «Автомобилист».

На драфте НХЛ 2011 года был выбран в седьмом раунде под последним, 211-м, номером клубом «Чикаго Блэкхокс». Позже на импорт-драфте CHL был выбран клубом OHL «Садбери Вулвз», за который провел сезон-2011/12.

В Швеции голкипер играл за «Юргорден», «Бьерклевен», «Тимро» и «Фрелунд».

В 2012 году Маттссон стал чемпионом мира среди молодежных команд.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого IIHF приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего Молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее в «Ладе» высказались за разрыв отношений между IIHF и КХЛ.