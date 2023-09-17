Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» в матче саудовской лиги

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальных сетях прокомментировал победу над «Аль-Раэдом».

«Это победное чувство!» — написал Роналду.

Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей голами отметились Садио Мане (45+1), Андерсон Таллиска (49) и Криштиану Роналду (78). В дополнительное к первому тайму время игрок хозяев Бандер Ваеши получил прямую красную карточку.

«Аль‑Наср» набрал 12 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, «Аль‑Раед» с четырьмя баллами идет на 15‑й строчке.

16 сентября издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что Роналду принял решение подать в суд на туринский «Ювентус» из-за задолженности по зарплате.

Отмечается, что у Роналду было тайное соглашение с «Ювентусом», которое позволяло туринскому клубу отложить выплату зарплаты в период пандемии Covid-19. Итальянцы должны перевести Роналду еще €19,9 млн. Эту выплату обещали в случае ухода португальца.

Португалец перешел в «Аль-Наср» 2 января 2023 года. По контракту с клубом он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил аргентинского форварда «Интер Майами» Лионеля Месси и Криштиану Роналду.