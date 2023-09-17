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Мележиков оценил выступление новичка «Спартака» в матче с «Сочи»

Экс-гендир «Спартака» Мележиков не стал сравнивать Бабича с Рамосом

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о новичке команды Срджане Бабиче, который забил гол в ворота «Сочи» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Бабич — спартаковский Рамос? Не строю аналогий! Бабич мощный и надежный защитник, часто играет на половине поля соперника и в штрафной! Использует свои лучшие качества! Что сегодня и произошло! Думаю, у него за сезон может быть 3-4 гола!» — сказал Мележиков.

Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол — на счету защитника красно-белых Срджана Бабича (90+2 минута). «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Красно-белые поднялись на четыре позиции и теперь занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 13 очков после восьми туров. «Сочи» расположился на 12-й строчке, набрав семь баллов.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле сыграют со столичным «Динамо», а «Сочи» в гостях сразится с самарскими «Крыльями Советов». Оба матча пройдут 23 сентября.

Ранее тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов не стал отрицать свою возможную отставку.

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