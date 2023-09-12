Джоковича после победы над Медведевым на US Open назвали злым гением

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков назвал запредельным уровень игры между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата США (US Open). Его слова приводит Sport24.

«Где-то не хватало скорости и сил. Но второй сет Медведев не должен был отдавать, все было в его руках. А Джокович — настоящий злой гений, тут лишних слов не нужно. Заслуженная победа и честная первая ракетка мира. Им можно только восхищаться. В каждом аспекте Джокович был на высоте», — заявил Чесноков.

Матч состоялся в ночь на 11 сентября по московскому времени и завершился в трех сетах с результатом 3:6, 6:7 (5), 3:6. Встреча продолжалась 3 часа 17 минут.

36-летний сербский теннисист стал самым возрастным чемпионом турнира, превзойдя рекорд австралийского теннисиста Кена Розуолла (35 лет). Джокович в рекордный 24-й раз выиграл турнир Большого шлема, четвертый раз ему покорился Открытый чемпионат США.

27-летний россиянин уступил в четвертом финале из пяти на турнирах Большого шлема. Дважды он проиграл Джоковичу, еще дважды — Рафаэлю Надалю из Испании. В 2021 году Медведев одержал победу на US Open, победив в трех партиях именно Джоковича.

Ранее Хабиб отреагировал на победу Джоковича над Медведевым в финале US Open.