Экс-наставник сборной России объяснил, зачем нужна молодежная команда

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что молодежная национальная команда должна продолжать существование, несмотря на отсутствие выступлений в официальных матчах.

По его словам, игроки в возрасте до 21 года способны за счет участия в международных поединках более подробно изучить свои сильные и слабые стороны.

«Важно понимать, что сборная должна существовать. Эта вертикаль, этот институт национальных сборных команд должен работать. Здесь люди определяются по своим возможностям — когда равный по возрасту, по своим атлетическим качествам соревнуется с равным себе иностранным игроком, тут и проявляются сильные и слабые качества футболистов. Эти игры необходимы. Другое дело, что очень хотелось бы видеть в соперниках не Узбекистан, а сильнейшие европейские державы», — заявил Игнатьев.

11 сентября игроки сборной России уступили в Суэце олимпийской сборной Египта со счетом 1:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее бывший наставник «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос о новых звездах в российском футболе.