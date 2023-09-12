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Бывший наставник «Спартака» ответил на вопрос о новых звездах в российском футболе

Тренер Гладилин заявил, что не увидел новых звезд в матче против Египта

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что товарищеские матчи против сборной Египта не помогли российским футболистам раскрыться и показать себя с лучшей стороны.

По его мнению, все яркие молодые игроки систематически выходят в стартовом составе команд элитного дивизиона отечественного футбола.

«Все перспективные игроки, которые существуют, играют в командах Российской премьер-лиги, выходят в основном составе. Так что они здесь все и так были на виду. Не могу сказать, что матчи с олимпийской сборной Египта помогли кому-либо раскрыться», — заявил Гладилин.

11 сентября игроки сборной России уступили в Суэце олимпийской сборной Египта со счетом 1:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

12 сентября российская сборная под руководством Валерия Карпина на выезде сыграет с Катаром. Текстовую трансляцию этого матча проведет «Газета.Ru».

Ранее тренер Борис Игнатьев заявил об отсутствии звездных игроков в молодежной сборной России.

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