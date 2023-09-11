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Тренер Игнатьев заявил об отсутствии звездных игроков в молодежной сборной России

Тренер Игнатьев заявил об отсутствии звездных игроков в молодежной сборной России

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что в текущем составе молодежной национальной команды отсутствуют по-настоящему яркие и индивидуально сильные футболисты.

По его словам, в матчах против сборной Узбекистана, которые прошли 7 и 11 сентября, игроки сборной до 21 года показали себя с хорошей стороны, но не выглядели сверхуверенно.

«Молодежные команды должны решать две основные задачи: подготовку футболистов и успешные выступления для поддержания престижа нашего футбола. Великих мыслителей и исполнителей я, честно говоря, не увидел. Есть достаточно квалифицированные футболисты, но не звездочки. А хотелось бы увидеть звезд, которые могут быстренько влиться в коллектив основной сборной и приносить пользу, выступая в главных ролях», — заявил Игнатьев.

11 сентября игроки сборной России в возрасте до 23 лет уступили в Суэце олимпийской сборной Египта со счетом 1:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин призвал не унывать после поражения Египту.

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