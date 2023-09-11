На матче между Арменией и Хорватией болельщики устроили драку

Во время матча отбора к Евро по футболу болельщики устроили драку на стадионе. Об этом сообщает Sputnik Армения в Telegram.

«В ходе матча Армения — Хорватия между болельщиками произошла драка, после которой с трибуны вынесли пострадавшего. Другие детали пока не известны», — говорится в сообщении.

Матч между Арменией и Хорватией был прерван на одну минуту, когда над полем появился дрон, к которому был прикреплен флаг Нагорно-Карабахской Республики.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу Хорватии. Единственный мяч забил Андрей Крамарич. Он отличился на 14-й минуте.

В своей отборочной группе Армения занимает третье место, набрав семь очков. Хорватия располагается на первом месте, имея в активе 10 баллов.

В следующем туре Армения сыграет против Латвии. Матч состоится 12 октября. Команды выйдут на поле в 19.00 по московскому времени.

Хорватия встретится с Турцией. Матч состоится 12 октября. Команды выйдут на поле в 21.45 по московскому времени.

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