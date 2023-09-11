Экс-тренер «Спартака» призвал не унывать после поражения Египту

Бывший тренер «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что болельщикам не стоит огорчаться из-за поражения национальной команды в товарищеском матче против олимпийской сборной Египта.

По его словам, за последнее время уровень футбола в разных странах сравнялся.

«Никакой трагедии в этом результате нет. Футбол сейчас выровнялся, ничего удивительного в поражении нет, сейчас можно проиграть любой команде. Исполнительское мастерство у всех примерно на одном уровне, особенно у молодежи. Даже среди взрослых команд разница теперь не такая большая, все команды умеют играть — Германия разгромно проиграла Японии дома и лишилась тренера. Поэтому если команда не готова до конца или что-то не в порядке, то результат может получиться отрицательный. Опять же, никакой катастрофы нет, мы просматриваем игроков, никуда не отбираемся. Можно сказать, что играем в товарищеско-двусторонних матчах. Конечно, хотелось бы, чтобы наша команда побеждала, но сейчас у нас уровень такой, что проигрываем подобные матчи», — заявил Гладилин.

11 сентября игроки сборной России уступили в Суэце олимпийской сборной Египта со счетом 1:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее экс-тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру молодежного состава национальной команды.