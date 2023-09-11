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Экс-тренер сборной России оценил игру молодежного состава национальной команды

Тренер Игнатьев назвал экспериментальными товарищеские матчи сборной России

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Владимир Песня/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Газетой.Ru» подвел итог товарищеских матчей молодежной сборной России против сборной Узбекистана, прошедших 7 и 11 сентября.

«Это были экспериментальные матчи, здесь разговор идет об отдельных игроках, их игровых умениях, возможности вписываться в игровую модель. Тренерский штаб познакомился с игроками, которые в ближайшем будущем могут попасть в основную команду. Уровень соперника был не тот, на который нам стоит равняться, но пока в силу понятных обстоятельств мы не можем сыграть с Францией, Испанией, Германией, где по-настоящему можно сравнить свой уровень. Хорошо, что мы играем, это дает нам пищу для размышления и понимание что делать дальше и в каком направлении двигаться», — заявил Игнатьев.

11 сентября российская молодежная сборная в гостях переиграла Узбекистан со счетом 2:0. В этот же день игроки, вызванные на тренировочный сбор в составе основной сборной, уступили в Суэце олимпийской сборной Египта со счетом 1:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее чемпиона мира по футболу временно дисквалифицировали из-за положительного допинг-теста.

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