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Сборная России объявила состав на матч против Египта

Стал известен состав сборной России на матч с олимпийской командой Египта

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Сборная России объявила состав на товарищеский матч протв олимпийской команды Египта, передает «Чемпионат».

Россия: Тороп, Вахания, Денисов, Оганесян, Пиняев, Шитов, Ермаков, Кравцов, Литвинов, Мелехин, Михайлов.

Запасные: Агкацев, Александров, Васильев, Гладышев, Коваленко, Кузнецов, Прохин, Лангович, Мусаев, Салтыков.

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию поединка.

7 сентября Россия провела товарищеский матч против олимпийской сборной Египта. Встреча, прошедшая в Суэце, завершилась со счетом 1:1. 12 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Дохе с Катаром.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-футболист «Рубина» назвал сборную России сборищем средних игроков.

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Футбол. Чемпионат России
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