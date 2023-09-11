Экс-вторая ракетка мира объяснила, чего не хватило Медведеву для победы над Джоковичем

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о поражении Даниила Медведева от Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США. Она заявила «Газете.Ru», что Медведев допускал слишком много ошибок.

«Медведеву не хватило стабильности, Джокович очень хорошо играл по счету. Он допускал легкие ошибки, но это не происходило в важные моменты игры. А Медведев, к сожалению, позволял себе невынужденные ошибки, и из-за этого у Джоковича было преимущество.

Видно, что Джоковичу, скорее всего, не хватит выносливости и сил, чтобы играть четыре-пять сетов. У Даниила была главная задача в том, чтобы растянуть игру, и за счет выносливости, за счет долго матча у него мог быть шанс обыграть Джоковича. Но, к сожалению, в первых партиях он в нужный момент не собрался. Джокович благодаря опыту знал, в какой момент как нужно сыграть, и матч для него получился достаточно легким», — считает Пивоварова.

Медведев уступил Джоковичу в трех сетах. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу серба.

Ранее Камельзон объяснил, почему Медведев уступил Джоковичу в финале US Open.