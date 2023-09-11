Футболист «Локомотива» рассказал, что перейдет в «Барселону»

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Максим Глушенков рассказал, что мечтает играть в каталонской «Барселоне», передает «РБ Спорт».

«Куда бы я хотел перейти? В «Барселону». Мне нравится стиль их игры. Когда это будет возможно? Когда они сделают предложение. Я же сам туда не приду, не скажу»: «Я Максим, возьмите меня». Матчи сборной — хорошая возможность проявить себя», — сказал Глушенков.

Глушенков выступает за «Локомотив» с 2023 года. До этого он выступал за московские «Чертаново» и «Спартак», подмосковные «Химки» и самарские «Крылья Советов».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает шестое место, набрав 12 очков.

7 сентября Россия провела товарищеский матч против олимпийской сборной Египта. Встреча, прошедшая в Суэце, завершилась со счетом 1:1. Повторный поединок команды проведут 11 сентября. 12 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Дохе с Катаром.

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