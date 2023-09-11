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Экс-тренер «Динамо»: неинтересно смотреть матчи сборной России, они все скучные

Тренер Силкин назвал скучными матчи сборной России

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что ему неинтересно смотреть матчи сборной России по футболу. Его слова передает «РБ Спорт».

«От матча против Катара ничего не жду вообще, неинтересно сейчас смотреть матчи сборной России. Они все какие-то однообразные, скучные. Катар играл на чемпионате мира? Ну и? Они играли там, потому что хозяевами были», — сказал Силкин.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

7 сентября Россия провела товарищеский матч против олимпийской сборной Египта. Встреча, прошедшая в Суэце, завершилась со счетом 1:1. Повторный поединок команды проведут 11 сентября. 12 сентября подопечные Валерия Карпина сыграют в Дохе с Катаром.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев выразил мнение, что уровень российского футбола будет падать.

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Футбол. Чемпионат России
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