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Экс-чиновник «Локомотива» заявил, что не собирается тренировать сборную Германии

Наставник сборной Австрии Рангник не собирается тренировать команду Германии

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Global Look Press

Бывший топ-менеджер московского «Локомотива», главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник заявил, что не собирается уходить в сборную Германии. Его слова передает ORF.

«Нет ни единого шанса на это. 14 месяцев назад я решил работать со сборной Австрии, помочь ей отобраться на чемпионат Европы и хорошо справиться со своей задачей. Все остальное меня не волнует», — сказал Ральф Рангник.

10 сентября Ханс-Дитер Флик был уволен с поста главного тренера сборной Германии. Флик возглавил сборную Германии в 2021 году после успешного периода работы в мюнхенской «Баварии», с которой он сделал требл в 2020 году. Под его руководством немцы неудачно выступили на чемпионате мира в Катаре, не сумев преодолеть групповую стадию турнира.

В июле 2021 года Рангник был назначен на пост руководителя по спорту и развитию московского «Локомотива». До этого он был тренером «Штутгарта», «Шальке 04», «Хоффенхайма» и «РБ Лейпциг». В ноябре прошлого года Рангник был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Флик стал первым уволенным тренером в истории сборной Германии.

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Футбол. Чемпионат Германии
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