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Стала известна зарплата экс-форварда НХЛ в «Ак Барсе»

«Спорт-Экспресс»: Свечников заработает за два года в «Ак Барсе» 115 миллионов рублей

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Twitter «Детройт Ред Уингз»

Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников заработает 115 миллионов рублей за два года в казанском клубе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, российский форвард заработает за первый сезон 40 миллионов, а в сезоне-2024/2025 — 75 миллионов.

11 августа Свечников стал игроком «Ак Барса», подписав контракт на два года.

Свечников выступал за «Сан-Хосе Шаркс» с 2022 по 2023 год. В минувшем сезоне российский нападающий провел в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) 60 матчей, отметившись восьмью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Его команда не смогла выйти в плей-офф. Также в НХЛ Свечников выступал за «Виннипег Джетс» и «Детройт Ред Уингс». Отметим, что Андрей Свечников, брат Евгения, выступает в клубе НХЛ »Каролина Харрикейнз».

Ранее Свечников признался, что никогда не найдет логики в НХЛ.

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