Российский тренер рассказал о предложении возглавить клуб из Саудовской Аравии

Бывший тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов рассказал, что у него было предложение возглавить команду из Саудовской Аравии. Его слова передает «РБ Спорт».

«Один вариант из Саудовской Аравии был очень привлекательным — команда только недавно вышла в Премьер‑Лигу, а их тренера пригласили в одну из ведущих команд этого чемпионата и они искали ему замену. Мне сразу сказали, что есть еще один кандидат и выбор стоит между ним и мной. На последнем заседании совета директоров они отдали предпочтение другому специалисту», — сказал Чернышов.

Специалист возглавлял «Спартак» в 2003 году. Он также работал во многих зарубежных клубах, в том числе в «Динамо» (Грузия), «Витебске» (Белоруссия), «Акжайыке» (Казахстан), «Аль-Шола» (Саудовская Аравия), «Спарта» (Греция), «Мохаммедан» (Индия) и многих других. Он имеет также опыт работы в сербских клубах «Спартак» (Суботица) и «Динамо» (Нови-Сад).

Последним клубом Чернышова был «Раднички» из Белграда.

Ранее Чернышов заявил, что готов возглавить любой клуб в России.