Участвующий в СВО боец ММА Минеев рассказал о подготовке к поединку

Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал о подготовке к поединку с Рафаэлем Карвальо в рамках Bellator. Его слова передает РИА Новости.

«Подготовка к бою с Карвальо идет в нормальном режиме, сейчас я уже вышел на финишную прямую. По ходу тренировочных сборов я планировал выйти на 70 процентов готовности и, думаю, что уже достиг этого уровня», — сказал Карвальо.

Поединок Карвальо и Минеева пройдет по правилам кикбоксинга 15 сентября в Элисте.

Свой последний бой по правилам ММА Владимир Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

18 ноября в Москве боец победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он проходил службу в зоне СВО.

25 августа в интервью РИА Новости Минеев рассказал, что его контузило в зоне СВО.

Ранее Карвальо обратился к россиянину Минееву.