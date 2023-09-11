Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Участвующий в СВО боец ММА Минеев рассказал о подготовке к поединку

Участвующий в СВО боец ММА Минеев рассказал о подготовке к поединку с Карвальо

close
100%
FIGHT NIGHTS GLOBAL

Российский боец ММА Владимир Минеев рассказал о подготовке к поединку с Рафаэлем Карвальо в рамках Bellator. Его слова передает РИА Новости.

«Подготовка к бою с Карвальо идет в нормальном режиме, сейчас я уже вышел на финишную прямую. По ходу тренировочных сборов я планировал выйти на 70 процентов готовности и, думаю, что уже достиг этого уровня», — сказал Карвальо.

Поединок Карвальо и Минеева пройдет по правилам кикбоксинга 15 сентября в Элисте.

Свой последний бой по правилам ММА Владимир Минеев провел 16 октября против Магомеда Исмаилова на турнире AMC Fight Nights. Он нокаутировал своего соперника в третьем раунде и защитил пояс в среднем весе.

18 ноября в Москве боец победил бразильца Фернандо Родригеса в поединке по правилам кикбоксинга. Сразу после этого боя Минеев подписал контракт на прохождение службы в рядах Вооруженных сил РФ. Он проходил службу в зоне СВО.

25 августа в интервью РИА Новости Минеев рассказал, что его контузило в зоне СВО.

Ранее Карвальо обратился к россиянину Минееву.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях