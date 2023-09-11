Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Названы кандидаты на пост главного тренера сборной Германии

Тухель, Клопп и Нагельсман могут возглавить сборную Германии по футболу

close
100%
ERIC GAILLARD/Reuters

Новым главным тренером национальной сборной Германии по футболу может стать наставник «Баварии» Томас Тухель. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, специалист сможет совмещать посты в сборной и мюнхенском клубе до конца сезона, после чего перейдет на полноценную работу в национальной команде Германии.

Также на пост претендуют тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и Юлиан Нагельсман.

10 сентября с должности тренера сборной Германии был уволен Ханс-Дитер Флик.

Флик возглавил сборную Германии в 2021 году после успешного периода работы в мюнхенской «Баварии», с которой он сделал требл в 2020 году. Под его руководством немцы неудачно выступили на чемпионате мира в Катаре, не сумев преодолеть групповую стадию турнира.

Исполнять обязанности главного тренера перед предстоящей товарищеской игрой против сборной Франции будет Руди Келлер.

Матч между Германией и Францией пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 12 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Флик стал первым уволенным тренером в истории сборной Германии.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Германии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях