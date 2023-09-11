Названы кандидаты на пост главного тренера сборной Германии

Новым главным тренером национальной сборной Германии по футболу может стать наставник «Баварии» Томас Тухель. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, специалист сможет совмещать посты в сборной и мюнхенском клубе до конца сезона, после чего перейдет на полноценную работу в национальной команде Германии.

Также на пост претендуют тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и Юлиан Нагельсман.

10 сентября с должности тренера сборной Германии был уволен Ханс-Дитер Флик.

Флик возглавил сборную Германии в 2021 году после успешного периода работы в мюнхенской «Баварии», с которой он сделал требл в 2020 году. Под его руководством немцы неудачно выступили на чемпионате мира в Катаре, не сумев преодолеть групповую стадию турнира.

Исполнять обязанности главного тренера перед предстоящей товарищеской игрой против сборной Франции будет Руди Келлер.

Матч между Германией и Францией пройдет в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» 12 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Флик стал первым уволенным тренером в истории сборной Германии.